Owen dézingue MU, Solskjaer réclame du temps

Relégué dans l'anonymat de la Ligue Europa, le jeudi soir, Manchester United ne fait pas grand-chose pour en sortir. A Alkmaar, les Red Devils ont décroché un triste (0-0), dans un match où ils n'ont pas cadré le moindre tir. Une première en 25 matches dans la compétition ! Comptablement, c'est une opération intéressante, puisque les Mancuniens comptent 4 points après deux rencontres, mais il en faudrait beaucoup plus pour faire taire les consultants anglais, très critiques envers une équipe, qui a aligné 10 matches sans victoire à l'extérieur pour la première fois depuis 30 ans, et qui se morfond à la 10e place en Premier League, avec seulement 9 points en 7 journées, et déjà 12 longueurs de retard sur Liverpool.

"Pour moi, Manchester United est une équipe de milieu de tableau, a ainsi asséné Michael Owen, jeudi soir, sur la chaîne BT Sport. Personnellement, je pense qu'ils ne finiront pas la saison dans le Top 6. Ils finiront probablement dans la première partie de tableau, mais le seul fait qu'on se pose la question est déjà inquiétant. Ce doit être le pire Manchester United depuis plusieurs décennies. Depuis avant l'arrivée de Sir Alex Ferguson. Cela fait plusieurs années que ça arrive. Depuis six, sept ou huit ans, on se dit que ça ne peut pas être pire. Et pourtant c'est le cas."

Nous ne sommes plus dans les années 90 Ole Gunnar Solskjaer

Owen reproche à Solskjaer d'avoir affaibli l'effectif des Red Devils en laissant filer des joueurs comme Lukaku, Herrera, Darmian, Sanchez et Smalling. Le Norvégien n'est pourtant pas responsable du recrutement, qui est à la charge du très critiqué Ed Woodward, "coupable" aux yeux des supporters des Red Devils d'avoir manqué toutes les cibles offensives du club cet été, comme Christian Eriksen. Solskjaer, lui, doit composer avec un effectif limité, à la merci des blessures, comme celles de Pogba, Martial et Rashford, qui n'ont pas vraiment de doublures chevronnées.

En Ligue Europa, comme Unai Emery à Arsenal, Solskjaer fait tourner, fait jouer quelques jeunes, comme le prometteur Mason Greenwood, ou jeudi soir le latéral gauche Brandon Williams. C'est ce qui invite le manager norvégien à réclamer de la patience envers son équipe, dans un message sans doute adressé aux anciens joueurs de la grande époque de MU, reconvertis en tant que consultants. "Nous ne sommes plus dans les années 90. C'est une époque différente, un groupe différent que nous essayons de construire, explique-t-il. Nous savons qu'il y aura des hauts et des bas. Je suis prêt à voir ces joueurs éclore. Il n'y a pas beaucoup de clubs de notre envergure qui font jouer autant de jeunes. Ils ont une chance de percer, et je suis sûr que ses joueurs formeront une équipe à succès." Oui, mais quand ?