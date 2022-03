Osimhen trop cher pour Manchester United ?

Les Red Devils sont désireux de signer un avant-centre cet été, compte tenu de la situation de Mason Greenwood et des départs probables d'Edinson Cavani et de Cristiano Ronaldo. Osimhen est un joueur très apprécié en Serie A, et admiré par Ralf Rangnick, le patron intérimaire de United, selon le Daily Star. Cependant, le journal anglais affirme que Naples a informé United qu'Osimhen coûterait environ 100 millions de livres, ce qui a mis fin à l'intérêt des Red Devils.

Osimhen trop cher

Les dirigeants mancuniens sont susceptibles de poursuivre d'autres cibles, car ils ne pensent pas que le Nigérian mérite une telle indemnité de transfert. La star du Borussia Dortmund Erling Haaland, le joueur de l'Inter Milan Lautaro Martinez et le capitaine de Tottenham Harry Kane ont également été évoqués pour un transfert à Old Trafford.