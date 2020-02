Pour retrouver trace d'un but marqué par Olivier Giroud sous le maillot de Chelsea cette saison, il fallait remonter au 14 août 2019. Ce soir-là, les Blues s'étaient inclinés contre Liverpool lors de la Supercoupe d'Europe (2-2, 7-6 TAB). Six mois plus tard, le champion du monde a - enfin - inscrit une nouvelle réalisation (sa première en championnat en 2019-20), ce samedi face à Tottenham. Titularisé par Frank Lampard pour la première fois depuis novembre dernier, l'international français a trompé son compatriote Hugo Lloris d'une frappe puissante du gauche dans la surface (15eme). Très en vue jusqu'à son remplacement par Tammy Abraham (71eme), l'ancien Montpelliérain a également été impliqué sur la belle action collective ayant permis à Marcos Alonso de doubler la mise (48eme).

Lo Celso aurait pu être expulsé

Sans doute encore un peu émoussés suite au 8eme de finale aller de Ligue des Champions disputé face au RB Leipzig mercredi (0-1), les partenaires de Giovani Lo Celso - qui aurait pu être exclu pour une vilaine semelle sur Cesar Azpilicueta - n'ont toutefois pas abdiqué. Ils ont même réussi à relancer le suspense en fin de rencontre, après qu'Antonio Rüdiger a malencontreusement dévié au fond de son propre but un centre d'Erik Lamela (89eme). Insuffisant, cependant, pour empêcher Chelsea (4eme) de décrocher un succès mérité (2-1)... et de repousser les Spurs (5emes) à quatre longueurs.