Ole Gunnar Solskjaer (Manchester United) : « Bruno Fernandes est notre facteur X »

Lauréat de Manchester City dimanche grâce notamment à une passe décisive de Bruno Fernandes, Manchester United revit. Et l'impact du milieu portugais depuis son arrivée au mercato d'hiver est remarquable. Ole Gunnar Solskjaer n'est pas le dernier à l'avoir remarqué. Le manager mancunien a détaillé les qualités du milieu de terrain de 25 ans :

"Bruno Fernandes est humble"

"Il travaille dur, il est assez humble. Il a la volonté, l'engagement, mais il est aussi le facteur X.", a déclaré le manager de United en conférence de presse. "C'est un preneur de risques, il a du courage. Il est assez courageux pour faire des erreurs et si vous faites suffisamment d'erreurs, vous pouvez les convertir en passes ou en buts fantastiques."

United est sur une série de 10 matchs sans défaite et a remporté les deux derbies face çà City pour la première fois depuis 2009-10. Solskjaer est satisfait de la progression de son équipe, mais estime qu'il faudra encore recruter. "Nous pensons que nous nous améliorons tout le temps et nous savons qu'il nous manque un ou deux, trois joueurs et une certaine expérience pour être considéré comme un prétendant au titre. Nous le savons et nous n'allons pas commencer à en parler maintenant.", a-t-il confié.