Özil, la renaissance ?

Depuis plus d’un mois, et un 16e de finale de League Cup facilement remporté face à Nottingham Forrest (5-0), Mesut Özil n’apparaissait même plus dans le groupe d’Arsenal. Six matches d’affilée où il a dû prendre son mal en patience, alors que les fans des Gunners demandaient régulièrement son retour, comme dimanche dernier contre Crystal Palace (2-2).

Et leurs vœux ont été exaucés, puisque le milieu de terrain allemand de 31 ans était titulaire mercredi soir à Anfield, où les Nord-Londoniens ont laissé filer un 8e de finale de League Cup qu’ils maîtrisaient. Ils se sont finalement inclinés aux tirs au but contre Liverpool, à l’issue d’un scénario incroyable (5-5, 5 t.a.b. à 4).

Les félicitations d'Emery

Özil, lui, a joué un peu plus d’une heure (65 minutes), et a été impliqué sur deux buts, délivrant une passe décisive à Ashley Maitland-Niles pour le but du 4-2 en faveur des visiteurs (54e). De quoi récolter les félicitations de son entraîneur, qui a donc fini par le sortir du placard. "Il est de retour et il nous a aidés avec ses qualités et son état d’esprit. On avait parlé avant du fait de le faire sortir un peu plus tôt, et il a très bien travaillé pendant 65 minutes", a ainsi commenté Unai Emery après-coup.

Un technicien basque qui a également évoqué la possibilité de voir l’ancien Madrilène rejouer dès samedi après-midi (16h), contre Wolverhampton: "Dans mon esprit, il peut à nouveau jouer (en Premier League, ndlr)." La fin du tunnel pour Özil ?