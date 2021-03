Martin Odegaard a été la star de la seconde période pour Arsenal contre West Ham et alors qu'il commence à bien s'acclimater à la vie à Londres, les doutes grandissent quant à son retour au Real Madrid lorsque son prêt à Arsenal prendra fin. Les Gunners perdaient 3-0 en première mi-temps, mais ont réussi à repartir avec un match nul 3 - 3 contre les Hammers. Le Norvégien a joué 90 minutes et a impressionné de nombreux spectateurs avec son rythme et ses passes précises, des qualités qui ont surpris beaucoup de gens à Madrid alors que Zinedine Zidane était si réticent à l'utiliser.

Odegaard se sent bien chez les Gunners

Les coéquipiers du meneur de jeu l’ont vu s'adapter dans le club de Premier League et Calum Chambers a partagé son point de vue après le match. «Il est brillant», a estimé le défenseur anglais après qu'Odegaard ait été élu Homme du match. « Je m'entends bien avec lui. Il se sent chez lui ici. Il se sent bien. Il est bon à l'entraînement. Il travaille incroyablement dur - à l'entraînement et aux matches . Je pense que tout le monde est vraiment content et j'espère qu'il continuera sa forme actuelle. » Récemment, Odegaard expliquait à quel point il était à l'aise à Arsenal, avec qui il restera en prêt jusqu'à la fin de la saison. «Je me sens chez moi depuis le premier jour, je suis heureux d'être ici et je me sens bien. Vous ne savez jamais ce qui va se passer. Pour le moment, je veux juste faire de mon mieux cette saison et à aider l'équipe autant que possible."