Nottingham Forest: Lamouchi a pris un "risque"

Arrivé cet été à Nottingham Forest (D2), Sabri Lamouchi s’est engagé en connaissance de cause, alors que le club a connu quatre entraîneurs différents depuis le début de l’année (Aitor Karanka, Simon Ireland, Martin O'Neill et donc Lamouchi).

"Je connais la réputation du club et le nombre de managers qui sont passés avant moi, donc pourquoi est-ce que cela serait différent pour moi ? Quand vous signez pour un an, vous prenez le risque, a confié l’ancien technicien rennais au Daily Telegraph. Mon boulot, c’est ma passion. Et j’aurais pu aller ailleurs pour que cela soit plus facile. Ils peuvent me virer avant la fin de saison, mais je veux essayer, et faire les choses à ma manière avec mon équipe et mes joueurs. Vous avez besoin de stabilité pour mettre en place votre philosophie. Je sais que ça va être très difficile, mais donnez-moi le temps."

Forest est actuellement 10e du Championship après 6 journées, avec 2 victoires, 3 matches nuls et une défaite.