Après avoir entraîné Derby County et Chelsea, Frank Lampard semblait plus proche que jamais de découvrir un troisième banc anglais. Considéré comme l'option numéro un pour succéder à un Daniel Farke démis de ses fonctions du côté de Norwich, l'ancien milieu de terrain international a préféré renoncer.



Bons derniers du classement de Premier League avec une seule victoire au compteur après onze rencontres disputées, les Canaries se sont séparés de Farke et lorgnaient depuis sur l'ex gloire de Chelsea en espérant qu'il serait celui qui pourrait les tirer de leur situation dramatique. Il n'en sera donc rien puisque d'après le Dailymail, Frank Lampard a refusé le poste ce vendredi.



Aucune explication n'a pour l'heure été avancée et c'est du coup Dean Smith, tout juste limogé et remplacé par Steven Gerrard sur le banc d'Aston Villa, qui se présente comme le nouveau favori.