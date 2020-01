Nicolas Pépé déterminé « à faire plus » à Arsenal

Transféré de Lille l’été dernier pour un montant de 80M€, Nicolas Pépé n’a pas encore su véritablement prendre ses marques sous le maillot d’Arsenal. Bien qu’aligné à 24 reprises (dont 14 fois comme titulaire) par les différents coaches qui se sont succédé à la tête de la formation londonienne, l’international ivoirien n’a trouvé le chemin des filets adverses qu’à cinq reprises. Dans un entretien accordé à Sky Sports, il a admis que ce n’était pas assez. « J'ai bien fait, mais je peux certainement en faire plus, a-t-il déclaré. En fait, je dois en faire plus, et c'est certainement quelque chose que je chercherai à améliorer au cours de la seconde moitié de la saison ». Pépé optimiste pour la suite

Pépé peine à retrouver la même rentabilité qu’il avait au LOSC et il reconnait que la mauvaise passe qu’a traversée l’équipe a certainement impacté ses propres prestations. « La période la plus compliquée jusqu'à présent pour moi a été celle où l'équipe a traversé une période difficile et que nous n'arrivions pas à gagner le moindre match (…) Mais, nous avons travaillé dur ensemble et nous avons finalement réussi à remporter cette victoire à West Ham le mois dernier. Ça a été un moment important pour nous et pour les fans. ».