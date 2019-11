N’Golo Kanté (Chelsea) justifie sa plainte contre son agent d’image

Dans @lequipe de ce jeudi, N’Golo Kanté se confie longuement sur l’affaire qui l’a conduit à porter plainte contre son ancient agent d'images pour « escroquerie », « tentative d’escroquerie », « abus de confiance » et « exercice illégal de la profession d’agent sportif » pic.twitter.com/jb2Cl7cLKf

— Bilel Ghazi (@BilelGhazi) November 27, 2019

"J’estime que ma confiance a été abusée"

C’est une chronique du football moderne que N’Golo Kanté traverse actuellement. Après avoir déposé officiellement plainte contre son agent d’image Nouari Khiari pour « escroquerie » , de « tentative d’escroquerie », d’« abus de confiance » et d’« exercice illégal de la profession d’agent sportif », le milieu de Chelsea s’explique dans un entretien accordé à L’Equipe.L’international français détaille les raisons de sa rupture avec son désormais ancien collaborateur et assure qu’il ne sera plus avoir à l’avenir.



Kanté et Khiari, tous deux originaires de Suresnes, étaient entrés en relation par le biais de leurs entourages respectifs. Une occasion que celui qui avait créé une société spécialisée dans le conseil en relations publiques et en communication a saisie. « Cette personne m’a proposé une collaboration pour l’exploitation de mon image, en me disant que je pouvais changer la vie de mes proches en suivant certains conseils, soufflé Kanté dans les colonnes de L’Equipe. Les choses ne se sont pas passées comme prévu et j’ai voulu me séparer de lui. Là, ce n’est plus la confiance et la morale qui prévalent. Ce sont les contrats. Donc oui, j’ai signé un contrat qui me pose problème. Cette personne a décidé de s’appuyer là-dessus pour me nuire le plus possible. »



Kanté n’arrive pas à se libérer de l’emprise de Khiari. Il lui a pourtant versé 150 000 euros en 2017, sous la forme de deux paiements de 75 000. Mais son représentant en voulait plus et a été jusqu’à lui réclamer 300 000. « On avait trouvé un accord pour résilier le contrat, mais cette personne est revenue dessus. En parallèle, elle tente de faire circuler des choses diffamatoires sur mon entourage ou auprès de mon entourage pour exercer une pression sur moi. (…) Aux premières petites tensions entre nous, elle est subitement devenue insistante sur l’aspect financier. Elle a commencé à me demander des sommes importantes pour des choses qui n’étaient pas justifiées ou effectuées. Dans un premier temps, j’ai accepté de payer. Mais cette personne a refusé de justifier son travail. »



"J’ai pu oublier de prendre des précautions…"

Ce que Kanté reproche à Khiari, c’est de ne pas avoir rempli la promesse de départ et de ne pas l’avoir aidé à noué des collaborations intéressantes à ses yeux. « Elle a pu m’apporter des propositions auxquelles je n’ai pas voulu donner suite. Il y en avait qui ne correspondaient pas du tout à mon image.Je pense qu’il l’a fait en sachant que j’allais refuser, pour justifier un travail qui n’a pas été fait et ensuite me demander de le payer. »Après avoir laissé entrer Khiari dans son premier cercle par l’entremise de sa famille, Kanté reconnait avoir été négligent. «Entre le manque de réflexion et l’envie de faire évoluer la situation de mes proches, j’ai pu oublier de prendre des précautions… » Mais l’ancien Caennais ne nie pas pourtant porter sa part de responsabilité dans cette situation. « J’ai voulu croire en l’honnêteté et la sincérité de cette personne. Mais elle était seulement motivée par l’aspect financier. »Kanté ne s’en cache pas, la gestion de ce dossier dans sa vie extra-sportive rejaillit forcément sur ses performances, en dents de scie depuis le début de la saison. « Ce sont des choses auxquelles je dois penser et consacrer du temps.» Mais le natif de la région parisienne veut croire qu’il ne commettra plus les mêmes erreurs à l’avenir. « Maintenant, je me dis que ce problème peut me sensibiliser davantage sur les coulisses de ma carrière. » Et d’autres avec lui.