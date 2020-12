Newcastle : Saint-Maximin durement touché par le Covid-19 ?

"On espère qu'ils trouveront la lumière au bout du tunnel"

Allan Saint-Maximin serait l'un des deux joueurs - avec le capitaine Jamaal Lascelles - très affaibli par le Covid-19 à Newcastle, selon des informations de Sky Sports. Absent des terrains depuis un mois, l'ailier français de 23 ans souffre officiellement du mollet. Son entraîneur, Steve Bruce, a indiqué qu'il n'allait pas jouer contre Brentford mardi en quart de finale de la League Cup (18h30). Vendredi en conférence de presse, Bruce a parlé des absences dans son groupe pour motif du virus, sans citer les noms des joueurs concernés.avait expliqué le technicien âgé de 59 ans.Il est à noter que le mois dernier, pour une semaine, Newcastle avait été contraint de fermer son terrain d'entraînement, après que plusieurs joueurs et membres du personnel ont été testés positifs par le coronavirus. Il a été de nouveau ouvert, le 8 décembre. Depuis le 21 novembre dernier, et la rencontre entre Newcastle et Chelsea (0-2), ni Saint-Maximin ni Lascelles n'ont été vus sur les pelouses. Douzième de Premier League, les Magpies restent sur un match nul face à Fulham, samedi (1-1). Titularisé à 8 reprises cette saison, Saint-Maximin a inscrit 1 but et délivré 1 passe décisive en 588 minutes de jeu en Premier League.