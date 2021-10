Avec le rachat de Newcastle, les rumeurs vont bon train. José Mourinho a été évoqué pour succéder à Steve Bruce, qui devrait être licencié, mais l'entraîneur portugais a minimisé ces rumeurs tout en admettant avoir un lien spécial avec le club. Lorsqu'il était à Barcelone, Mourinho était l'assistant de Sir Bobby Robson, qui est une icône de Newcastle. L'actuel entraîneur de la Roma entretient donc une relation mutuellement amicale avec les Magpies.

Mourinho a un lien avec Newcastle



Avant la rencontre de la Roma contre la Juventus dimanche, Mourinho a été sondé sur une arrivée éventuelle dans le Tyneside et a confié pourquoi le club est spécial pour lui. "Sur Newcastle, je n'ai rien à dire. Absolument rien à dire", a déclaré Mourinho lors de sa conférence de presse. "La seule chose que je peux dire, c'est que pendant de nombreuses, nombreuses années, j'ai travaillé avec l'une des figures les plus importantes de l'histoire de Newcastle, Sir Bobby Robson, et donc à cause de cela, j'ai toujours eu un peu de connexion émotionnelle avec cette ville et cette base de supporters, mais ce n'est rien de plus que cela."