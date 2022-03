Newcastle est prêt à s'offrir un nouveau gardien de but cet été. Selon le Daily Mail, le nouveau riche anglais a dressé une liste de gardiens cibles pour l'été, dont Kepa Arrizabalaga (Chelsea) et Dean Henderson (Manchester United). Le numéro un Martin Dubravka a été l'un des joueurs les plus réguliers du club, mais Newcastle veut augmenter la concurrence dans les secteurs clés avant la saison prochaine, alors que les Magpies construisent leur nouveau projet.

Newcastle toujours ambitieux

Newcastle a tenté de faire signer Henderson, le gardien anglais de Manchester United, en janvier sous forme de prêt, mais Dubravka aurait fait le chemin inverse et le Slovaque de 33 ans était réticent à l'idée de remplacer David de Gea. Henderson est toujours intéressé par ce transfert après une saison frustrante dans l'ombre de De Gea, mais le prix demandé par United pourrait être déterminant.