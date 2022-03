L'entraîneur de Newcastle United, Eddie Howe, a été interrogé sur la possibilité de signer Antonio Rüdiger cet été. Le défenseur de Chelsea et de l'Allemagne sera en fin de contrat avec les Blues en juin prochain et a été lié à un grand nombre de clubs en Europe. L'équipe la plus récente à être liée à sa signature est Newcastle et leur manager a parlé de la question lors d'une conférence de presse.

Howe calme le jeu sur le dossier Rüdiger

Howe s'est exprimé à ce sujet face aux médias britanniques, afin de clarifier les intentions des Magpies dans ce dossier très suivi outre-Manche : "Je ne pense pas que ce soit le moment de commencer à faire des commentaires sur d'autres équipes ou d'autres joueurs. Je n'ai pas donné une once d'énergie au recrutement ou à la planification de l'effectif car nous sommes concentrés sur les matchs."