Emery n'est à Villarreal que depuis un peu plus d'un an, mais il est déjà annoncé partant. L'ancien entraîneur d'Arsenal et du PSG a remporté une nouvelle fois la Ligue Europa la saison dernière, apportant à Villarreal son tout premier titre majeur. Cependant, il n'a pas réussi à obtenir le même succès en Liga, conduisant les Jaunes à une septième place la saison dernière, alors qu'ils sont dans la dernière moitié du classement cette année.

Emery ne sait rien de Newcastle

Néanmoins, de nouveaux rapports affirment qu'Emery est l'un des candidats potentiels pour le poste vacant à Newcastle United. Emery est le favori de nombreux bookmakers alors que les Magpies, nouveaux riches, cherchent à lancer leur ère saoudienne avec une nomination de haut niveau. L'Espagnol n'est cependant pas au courant d'un éventuel intérêt des Anglais. Il s'est entretenu avec les journalistes avant le match de Ligue des champions de son équipe contre les Young Boys et a démenti en bloc : "Je ne sais rien de Newcastle."