Newcastle : Coup dur pour Kieran Trippier !

Malgré sa victoire obtenue le 13 février face à Aston Villa (1-0, 25e journée de Premier League), Newcastle avait le sourire jaune. En cause, la sérieuse blessure contractée en plein match par Kieran Trippier. L'ancien de l'Atlético de Madrid a été contraint de quitter ses partenaires dès la 48e minute de jeu. Sérieusement touché au métatarse, le défenseur recruté cet hiver a été opéré et va manquer plusieurs mois de compétition.

La période de repos que va observer l'international anglais suite à sa fracture a été commentée ce vendredi par son entraîneur chez les Magpies, Eddie Howe : "Il a été opéré hier (jeudi) et tout s'est bien passé, c'est la bonne nouvelle. On espère le retrouver avant la fin de saison, mais c'est une blessure très sérieuse et c'est un coup dur important pour nous."

Le verdict sur le temps d'absence de Kieran Trippier n'est effectivement pas une bonne nouvelle pour des Toons à peine sortis de la zone rouge, mais qui restent en danger avec leur dix-septième place au classement de Premier League avec quatre points d'avance (et un match en moins) sur Norwich, le premier relégable.