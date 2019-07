Newcastle : Benitez voulait rester

Attendu sur le banc du club chinois du Dalian Yifang après avoir quitté celui de Newcastle, Rafael Benitez a avoué qu'il n'avait absolument pas voulu partir de Saint James' Park.

"Je ne voulais pas m'en aller. A 100%, a indiqué l'ex coach des Magpies dans une longue interview accordée au Times. Je souhaitais développer un projet, être compétitif, jouer les Coupes à fond et que le club se rapproche au maximum des premières places du championnat. Mais pour y parvenir, on doit vous donner les moyens. Et si ce n'est pas le cas, vous savez que la moindre erreur peut avoir des conséquences désastreuses, et peut mener à la relégation. Je n'avais pas le courage de m'embarquer pour trois années supplémentaires dans un tel challenge."

En clair, si l'Espagnol n'est pas resté, c'est parce que les propriétaires de Newcastle n'étaient pas prêts à investir davantage.