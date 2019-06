Newcastle: Benitez quitte le club

Le club anglais, treizième de Premier League en 2018-2019, a annoncé lundi le départ de l’entraîneur espagnol (59 ans), qui arrivait en fin de contrat.

Nommé coach des Magpies en mars 2016, l’ex-entraîneur du Real Madrid n’avait pas pu éviter leur relégation en Championship cette saison-là, mais il leur avait permis de décrocher le titre en deuxième division dès l’année suivante et de retrouver l’élite.

It is with disappointment that we announce manager Rafael Benítez will leave Newcastle United upon the expiry of his contract on 30th June 2019.



