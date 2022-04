Newcastle : Après Trippier, au tour de Renan Lodi ?

Renan Lodi est convoité par Newcastle. C'est ce qu'affirme le média Caught Offside. Le club de Premier League a signé le prêt de Matt Targett en provenance d'Aston Villa pendant la fenêtre de transfert de janvier et, malgré ses excellentes performances, il envisage toujours de recruter Lodi. Les deux noms figurent sur une liste d'arrières gauches qui les intéressent.

Newcastle aime l'Atlético

Lodi est en grande forme avec l'Atlético, depuis l'arrivée de Reinildo Mandava en janvier. Le Mozambicain a permis à son camarade lusophone d'attaquer avec plus de liberté. Le Brésilien de 24 ans a rejoint l'équipe de Diego Simeone en provenance de l'Athletico Paranaense à l'été 2019 et y a fait 115 apparitions. Il faisait partie de l'équipe qui a remporté la Liga en 2020/21. Il a également obtenu 15 sélections avec l'équipe nationale brésilienne. Newcastle a déjà pêché dans les eaux de l'Atletico cette année : les Magpies ont recruté Kieran Trippier en provenance des champions espagnols en janvier.