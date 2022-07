Une série documentaire Netflix sur David Beckham vient d'être annoncée. La légende anglaise et copropriétaire de l'Inter Miami a annoncé lui-même la bonne nouvelle sur Instagram ce mercredi.

Beckham annonce du lourd à ses fans

Aucune date n’a encore été communiquée pour cette série, qui n'a pas encore de titre, mais elle retracera la vie de Beckham sur et en dehors du terrain. Il y aura notamment des entretiens avec des personnages clés de son parcours footballistique et des images inédites. Compte tenu de tout ce que l'ancienne star de Manchester United et du Real Madrid a accompli au cours de sa carrière, comme la conquête de plusieurs titres nationaux et européens, le contenu du programme promet d’être très riche.



Aucune image de ce documentaire n’a encore été rendue publique, mais les précédents documentaires sportifs de Netflix sur des célébrités étaient plutôt réussies et laissent espérer que l’œuvre sur le Spice Boy soit aussi de bonne qualité. La série sera réalisée et produite par le duo Fisher Stevens et John Battsek. Fisher Stevens a remporté l'Oscar 2010 du meilleur film documentaire en tant que producteur du film documentaire The Cove (2009). John Battsek, quant à lui, a produit le film oscarisé One Day in September, consacré au massacre de Munich lors des Jeux olympiques de 1972, et le film Hillsborough, très récompensé au Royaume-Uni.



Ce n’est pas la première fois que Beckham passe derrière l’écran ! C’est sa deuxième incursion dans le monde du streaming, après sa participation à la série Save Our Squad de Disney+. Cette série suit Beckham alors qu'il retourne dans son est de Londres natal pour s’occuper et guider de jeunes joueurs souhaitant devenir pros.