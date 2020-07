Ndombele veut toujours quitter Tottenham, le Barça en pole ?

C'est peu dire que l'aventure anglaise de Tanguy Ndombele est mitigée. Recruté l'été dernier par Tottenham en provenance de l'Olympique Lyonnais pour la somme de 60 millions d'euros, le Français ne parvient pas à convaincre son entraîneur, José Mourinho. Laissé sur le banc face à West Ham, le 23 juin dernier, il n'a joué que 19 minutes contre Sheffield, jeudi, lors de la défaite concédée par les Spurs (3-1). Alors qu'il a expliqué à Mourinho qu'il ne voulait plus jouer sous ses ordres vu sa faible utilisation, Ndombele est toujours déterminé à partir, selon L'Equipe. Le média indique que depuis le 20 juin dernier et cette explication entre les deux hommes, l'ancien entraîneur du Real Madrid et de Manchester United n'a pas renoué le dialogue avec son milieu de terrain.

Des discussions avec le Barça, Leonardo pas convaincu Alors que Tottenham affronte Everton ce lundi soir (21 heures) et que la composition est assez attendue, les dirigeants des Spurs s'activent afin de trouver une solution au problème représenté par Ndombele. Le président du club anglais, Daniel Levy, est convaincu que Ndombele peut devenir un leader des Spurs et discute avec les représentants du joueurs. Eux sont en contacts réguliers avec le FC Barcelone selon le média. Thomas Tuchel, le coach du PSG, ne serait pas indifférent aux qualités de Ndombele, même si le son de cloche est différent pour le directeur sportif du club francilien, Leonardo. Ce dernier pense surtout au milieu de terrain de la Lazio Rome, Sergej Milinkovic-Savic, pour renforcer le PSG.