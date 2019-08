Ndombélé, la nouvelle attraction d'Angleterre ?

Parmi les abonnés du célèbre « Big Four » ou « Big Five » anglais, dont le casting varie notamment selon les soubresauts récents de Manchester United et Arsenal, Tottenham fait souvent figure d’intrus. Parce que les Spurs n’ont ni le palmarès, ni l’aura de leurs concurrents et que les pensionnaires du flambant neuf Tottenham Hotspur Stadium ont réussi ce tour de force de se hisser depuis maintenant plusieurs saisons parmi le gotha de la Premier League (et d’atteindre la dernière finale de C1), sans faire de bruit. Et surtout sans affoler les différentes fenêtres de mercato.

Mais après deux périodes vierges de tout transfert à l’été 2018 et à l’hiver 2019, les Spurs, sans que l’on soit tout à fait sûr que leur manager Mauricio Pochettino ait eu son mot à dire, ont été cette fois cet été les premiers quasiment à dégainer avec ni plus ni moins que la recrue la plus chère de leur histoire, qui se trouve être aussi la plus grosse vente de l’Olympique Lyonnais : à seulement 22 ans, Tanguy Ndombélé (6 sélections, 0 but), le milieu de terrain qui a crevé l’écran la saison passée lors de la double confrontation entre l’OL et Manchester City en Ligue des champions, a signé un contrat de six ans, moyennant 62 M€ + 10 M€ de bonus.

"Un vrai milieu box-to-box" (Lloris)

De quoi, après seulement une saison pleine et accomplie sous le maillot lyonnais, vous affubler d’une sacrée pression. Un statut à assumer, même dans le championnat de tous les records, où les droits TV coulent à flot et les transferts à deux chiffres sont la norme. Parlez-en à un Tiémoué Bakayoko, débarqué à Chelsea pour 45 M€ en provenance de Monaco à l’été 2017 et qui n’a jamais totalement confirmé…

A l’heure d’embrasser ce nouvel environnement de la Premier League et du football anglais, Ndombélé, qui va marcher sur les traces de son compatriote Moussa Sissoko (58 sélections, 2 buts), lui-même soumis à l’épreuve de deux premières saisons plus que délicates avec un temps de jeu des plus réduits, devrait toutefois pouvoir bénéficier d’une intégration plus douce que celle de son aîné de 29 ans.

Pochettino est déjà fan

Là où Pochettino avait dû composer avec l’arrivée très tardive, dans les dernières heures du mercato, d’un Sissoko, qui traînera ce handicap durant de longs mois, le manager argentin a tenu d’emblée, dès le début de la préparation, à rassurer et mettre en confiance sa nouvelle recrue : "Vous avez vu quand il touche le ballon et qu’il se met à courir, quelque chose peut arriver, c’est formidable !" Avant d’ajouter dimanche, à l’issue d’un dernier match contre l’Inter Milan : "Il faut lui donner du temps, mais je suis satisfait de la façon dont il s’est adapté."

Un coach convaincu du potentiel du joueur, et un capitaine qui couve déjà cet ancien Lyonnais si prometteur : "Il a besoin de se faire sa place dans sa nouvelle équipe, dans son nouveau pays et dans sa nouvelle ville, lance Hugo Lloris, qui sait de quoi il parle en matière d’adaptation. Mais je pense qu’il s’est bien comporté lors de la pré-saison. Il est vraiment plus qu’un simple milieu de terrain, apprécie le capitaine des Spurs et des Bleus. C’est un vrai milieu de terrain box-to-box et je pense qu’il va encore progresser avec les joueurs autour de lui et avec le staff technique. Il va nous apporter tout le talent qu’on lui connaît." Trois ans après l’irruption, couronnée de succès, d’un certain N’Golo Kanté, Ndombélé a bien des cartes en mains pour mettre à ses pieds à son tour la Premier League… A lui de jouer dès samedi contre Aston Villa.