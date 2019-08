MU tombe (déjà) de haut

C’était un jour sans pour Manchester United. Un jour à vite oublier. Alors qu’ils avaient l’occasion de prendre provisoirement la tête du championnat et mettre la pression sur Liverpool et Arsenal, opposés en fin d’après-midi à Anfield, les Red Devils sont tombés dans le piège tendu par Crystal Palace (1-2), samedi à Old Trafford. Leur première défaite de la saison et leur deuxième rencontre consécutive sans victoire, après le nul concédé à Wolverhampton (1-1).

Vu la physionomie de ce match, parler de hold-up ne paraît pas trop fort. C’est complètement contre le cours du jeu, et sur une action des plus simplistes, que les Eagles ont ouvert le score en première période: un long dégagement de Vicente Guaita et un duel remporté dans les airs par Jeff Schlupp devant Victor Lindelöf ont effectivement permis à l’ex-Marseillais Jordan Ayew de se présenter seul devant David De Gea et de le tromper froidement (0-1, 32e).

Maudits penaltys !

Bien sûr, les joueurs d’Ole Gunnar Solskjaer n’avaient pas su se montrer particulièrement dangereux avant cela, à part sur un coup franc hors cadre de Marcus Rashford (15e), mais leur domination était alors sans partage avec… 81% de possession ! Pas suffisant pour inquiéter les Londoniens. Et pour ne rien arranger, les Mancuniens ont perdu dans la foulée Luke Shaw (34e). Peut-être un signe que, pour eux, rien n’allait vraiment tourner dans le bon sens.

En seconde période, les Diables Rouges ont poussé pour revenir et ont cru y parvenir sur un penalty de Marcus Rashford. Mais cinq jours après l’échec de Paul Pogba dans cet exercice, l’attaquant anglais s’est lui aussi manqué, en expédiant sa frappe sur le poteau gauche (69e). Un échec compensé un peu plus tard par le jeune Daniel James qui, comme face aux Wolves, a surgi en égalisant d’une frappe enroulée en lucarne, à l’entrée de la surface (1-1, 89e).

Le pire était évité pour Manchester United, pensait-on à cet instant-là. Sauf que tout s’est effondré dans le temps additionnel. Alors qu’il avait été déterminant sur l’égalisation, en récupérant le ballon, Paul Pogba a fait preuve de nonchalance dans l’entrejeu et offert aux hommes de Roy Hodgson une dernière contre-attaque. Que Patrick van Aanholt a transformée en but, bien aidé par David De Gea (1-2, 90e+3). Pas mérité pour le MUFC, mais révélateur de certaines lacunes.