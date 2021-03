Mourinho sur la sellette à Tottenham

Les jours de José Mourinho à la tête de Tottenham sont plus que jamais comptés. La sortie humiliante en Ligue Europa face aux Croates de Dinamo Zagreb (2-0, 0-3 a.p.) et qui a amené le capitaine de l’équipe Hugo Lloris à pousser un gros coup de gueule a placé The Special One dans une position très inconfortable. Selon le Daily Telegraph, son licenciement à la fin de la saison serait même déjà acté par le du board des Spurs.

Un succès en League Cup ne le sauvera pas

Même un triomphe en finale de la League Cup, le 25 avril prochain contre Manchester City, ne serait pas suffisant pour changer la donne. Pour le technicien lusitanien, ça serait tout de même une opportunité de ne pas quitter le club avec un palmarès vierge. Jusque-là, tous les clubs par lesquels il est passé, il avait réussi à remporter au moins un trophée. Un succès à Wembley pourrait aussi être la seule option pour accrocher l’Europe la saison prochaine car Tottenham est actuellement 8e au classement de la Premier League.