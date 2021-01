Mourinho révèle la durée d’indisponibilité de Kane

Coup dur pour les Spurs de Tottenham. Jeudi soir, l’équipe londonienne n’a pas seulement perdu son match de championnat contre Liverpool (1-3). Elle a aussi enregistré la défection de son joueur vedette, Harry Kane. Ce dernier a eu le malheur de prendre des coups au niveau des deux chevilles, suite à de violents tacles essuyés.

José Mourinho, le coach de Tottenham, s’est exprimé à propos de son buteur. Et il n’a pas été très rassurant, indiquant qu’il pourrait rater « plusieurs semaines ». « Il a eu deux tacles. Le premier de la part de Thiago et le second je ne sais pas trop (comment il l’a eu). Le deuxième a été plus violent que le premier, a-t-il confié. Il y a des joueurs qu’on ne peut pas remplacer. Mais, on ne peut rien y faire. On doit simplement faire face ».

Le mauvais sort s'acharne sur Kane

Pour rappel, la saison dernière, Kane avait déjà subi une méchante blessure qui l’a contraint à rester à l’écart pendant 5 mois, et manquer notamment 15 matches de son équipe. Il craignait le report de l’Euro, mais la crise sanitaire lui a été finalement profitable. A noter que depuis septembre 2016, l’international anglais a été à sept reprises. Cinq fois ce fut à cause de soucis à la cheville.