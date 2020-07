Mourinho promet d’offrir un titre à Tottenham avant son départ

José Mourinho va bientôt boucler sa première année à la tête de Tottenham. Jusque-là, le bilan de The Special One avec la formation londonienne est assez décevant. Les Spurs se sont vus distancés dans la course à la Ligue des Champions et se sont faits éliminés des différentes coupes dans lesquelles ils étaient engagés. La fin de la saison s’annonce donc longue au sein de ce club, mais le technicien lusitanien n’est pas démoralisé pour autant. Surtout, il reste convaincu qu’il peut redonner des couleurs à Tottenham.

Mourinho ne pense plus à son palmarès



Les Spurs n’ont plus gagné le moindre trophée depuis 2008 (League Cup). À ceux qui lui demandent des comptes, Mourinho ne manque pas d’afficher cette réalité. Et il promet surtout d’y remédier, si on lui en laissait la possibilité. "Combien de temps a-t-il fallu pour Jurgen (Klopp) et Liverpool? Quatre ans, quatre saisons, a-t-il commencé par rappeler aux journalistes. Acheter l'un des meilleurs gardiens de but du monde, acheter l'un des meilleurs défenseurs centraux du monde et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Je suis concentré sur mon contrat de trois ans. Je crois qu’à l’issue de mon contrat de trois ans, nous pouvons gagner des trophées. Si nous ne le faisons pas, mais le club le fait dans la nouvelle ère que j’aurais entamée, alors j’en serai heureux. "

Mourinho a aussi réservé une réponse à ceux qui le jugent aujourd’hui comme étant un manager démodé, et dont les principes de management et de coaching sont largement révolus. « Je travaille pour le club. Je ne pense pas à moi-même. Je continue de dire que mon ambition est la même, mon ADN est le même, mais je suis probablement dans la phase où je me regarde moins et mes records et je regarde plus au club. Je suis optimiste parce que j’ai commencé à travailler dès le premier jour. Parce que je crois que nous allons faire quelques changements dans notre équipe, et pour cela nous n'avons pas besoin d'un investissement énorme comme le club fait l'été dernier. Je ne peux pas croire que la saison va être remplie seulement d'épisodes négatifs comme nous l'avons eu depuis pratiquement le premier jour. Il y a de nombreuses raisons de croire que ce sera différent ». Les fans de Tottenham ne demandent qu’à le croire.

