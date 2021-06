Mourinho enfonce De Gea

L'ancien manager de Manchester United considère que David De Gea n'est pas assez bon pour rester numéro 1 chez les Red Devils. Mourinho estime ainsi que Dean Henderson est "prêt" à remplacer De Gea en tant que gardien de but n°1 à Old Trafford. "Je pense que ce sont de bons gardiens de but. Je ne pense pas qu'ils soient des gardiens de but phénoménaux. Pas encore. Quand je dis pas encore, je dis que Henderson le sera", estime le Spécial One.

Henderson sera phénoménal

"Je l'ai rencontré à [Manchester] United quand il était gamin et je me souviens toujours qu'il m'a demandé de le prêter. Il disait que quand il reviendrait, il reviendrait pour être le numéro 1. Il me l'a dit quand il était le quatrième choix. C'est un gamin avec une incroyable confiance en lui et je pense qu'il est prêt", a ajouté Mourinho dans les colonnes du Times. Pour rappel, Henderson est revenu à Old Trafford l'été dernier après un prêt réussi de deux ans à Sheffield United. Le jeune gardien a compté 26 apparitions dans toutes les compétitions la saison dernière pour 12 clean sheets et 22 buts encaissés seulement.