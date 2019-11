Mourinho a reçu « 700 messages » de félicitations

Jose Mourinho reveals he has had over 700 messages of congratulations since joining Spurs - including from former Manchester United chief Ed Woodward



La signature de José Mourinho à Tottenham a été vécue comme un tremblement de terre en Angleterre. Le « Special One », unique en son genre, va débuter sa troisième aventure anglaise après Chelsea et Manchester United. Une très bonne nouvelle pour le technicien portugais, qui n'a pas manqué d'être félicité. « J’ai reçu de messages de tout le monde, de partout (de ses précédents clubs) », rapporte-t-il dans un entretien récent avec Skysports. Il n'a cependant pas réussi à répondre à tout le monde, et c'est compréhensible au vu du nombre de messages reçus ... « Je dois m’excuser de ne pas avoir pu répondre à 500 d’entre eux. J’en ai reçu 700 et je n’ai eu le temps de répondre qu’à 200. Mais c’était curieux de voir, de la part de mes clubs précédents, le respect, l’empathie, les sentiments. C’était agréable », rajoute-t-il.Et son ancien club, Manchester United, n'est pas rancunier. Le Directeur Général des Red Devils, Ed Woodward, était l'un des premiers à lui envoyer un message. José Mourinho fera ses débuts ce samedi à la tête des Spurs. Harry Kane et ses coéquipiers se déplacent sur la pelouse du Stade Olympique de Londres pour y défier West Ham, à partir de 13h30.