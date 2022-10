Monaco : Stewart va filer à Chelsea

On a tendance à s'y perdre dans les nouveaux postes apparus ces dernières années, comme directeur du football, coordinateur sportif ou responsable du sport.



Laurence Stewart, lui, occupe la fonction de directeur technique à l'AS Monaco mais plus pour longtemps. Le club de la Principauté a indiqué mercredi son départ à la fin du mercato hivernal.

Leader de classe mondiale ?

Celui qui était arrivé à Monaco en juin 2020 comme... responsable du recrutement et du développement sportif, va s'engager avec Chelsea, opérant ainsi un retour dans son pays natal.



Cet Anglais de 36 ans a travaillé auparavant pour Manchester City, Everton et à la Fédération anglaise de football.



Pour un des responsables de Chelsea, cité dans un communiqué, "Laurence est un leader du football de classe mondiale qui comprend la gestion des talents, les données et le dépistage, le développement et la performance des joueurs."