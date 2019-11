Mohamed Salah (Liverpool) rejoint Yaya Touré au tableau d'honneur

Dimanche, Mohamed Salah a inscrit face à Manchester City le 62eme but de sa carrière en Premier League. Le Pharaon rejoint ainsi l'Ivoirien Yaya Touré à la cinquième place des meilleurs buteurs africains du championnat anglais, à dix longueurs de son coéquipier sénégalais Sadio Mané et ses 72 réalisations. Le Togolais Emmanuel Adebayor et le Nigérian Yakubu Aiyegbeni sont toujours sur le podium avec respectivement 97 et 95 buts. En tête de ce classement, l'Ivoirien Didier Drogba est le seul à avoir dépassé les 100 buts, puisque l'ancien Marseillais en a marqué 104.