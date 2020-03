Mikel Arteta (Arsenal) testé positif au coronavirus

Publié aux alentours de 22h30, le communiqué de la Premier League, qui a indiqué que e championnat anglais se déroulerait normalement ce week-end, est déjà obsolète. Car une heure plus tard, Arsenal a indiqué que son entraîneur Mikel Arteta avait été contrôlé positif au COVID-19. « Le personnel qui a été récemment en contact avec Mikel va être isolé. Nous nous attendons à ce que ce soit un nombre important de personnes de Colney (le centre d’entraînement), dont l’intégralité de l’équipe première et du staff », peut-on notamment lire. Naturellement, les Gunners ne pourront pas disputer leur rencontre sur la pelouse de Brighton samedi (16h00) en attendant d’en savoir plus sur la suite.



Club statement: COVID-19

— Arsenal (@Arsenal) March 12, 2020



Les Gunners en contact avec l’actionnaire contaminé de l’Olympiakos

Cette contamination d’Arteta intervient alors que la rencontre entre Manchester City et le club londonien, initialement prévue mercredi soir, avait été reportée en raison du virus. En effet, plusieurs joueurs et membres du staff d’arsenal avaient été en contact avec l’actionnaire de l’Olympiakos Evangelos Marinakis à l’occasion du 16eme de finale retour de Ligue Europa disputé le 27 février dernier. Un actionnaire… testé positif mardi. L’effectif des Gunners était ainsi resté confiné mercredi. Pendant ce temps, le club grec a obtenu un match nul contre Wolverhampton jeudi soir (1-1), en huitième de finale aller de cette C3, dans un stade à huis clos.