Micah Richards : « Marcus Rashford marquerait 40 buts par an à Manchester City »

Depuis ses débuts en pro, Marcus Rashford, le jeune attaquant de Manchester United, est perçu comme l'une des plus grandes promesses du football anglais et mondial. L'international anglais de 22 ans réalise actuellement sa saison la plus prolifique - 20 buts en 35 apparitions toutes compétitions confondues - mais sa marge de progression reste notable. Et selon l'ancien défenseur Micah Richards, son club n'y est pas étranger. Ancien pensionnaire de Manchester City, Richards estime que Rashford atteindrait de toutes autres altitudes dans un autre contexte collectif, s'il portait le maillot du rival, Manchester City, une machine à l'expression collective beaucoup plus huilée.

« Si Rashford jouait à City... Regardez leur milieu par rapport à celui de United »



« Je suis un peu désolé pour Rashford parce que s'il jouait à City, il marquerait 40 buts par saison », a lancé Micah Richards sur Sky Sports. «Évidemment devant avec Anthony Martial et Jesse Lingard, ils ont l'air bien. Mais parfois, les contre-attaques ne s'amorcent pas. Regardez le milieu de terrain de Man City par rapport à celui United... Ce n'est pas un manque de respect, mais la première passe de Kevin De Bruyne casse toujours une ligne. Quand je vois United jouer, c'est : "Je ne veux pas faire d'erreur aujourd'hui". Regardez les milieux de terrain de City ! », s'est-t-il exclamé. L'ancien latéral prêche évidemment pour sa paroisse puisqu'il a passé 10 ans à Manchester City. Pour rappel, City s'est facilement imposé à Old Trafford dans ce derby (1-3), lors de la première manche contre son rival, mardi soir, en demi-finale aller de League Cup.