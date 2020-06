Mesut Ozil (Arsenal) lâché par l’un de ses sponsors

La longue collaboration entre Mesut Ozil et la célèbre marque à trois bandes touche à sa fin. Adidas aurait signifié au milieu de terrain d’Arsenal qu’il ne comptait pas renouveler son deal à l’issue de la saison en cours. Selon Sport Bild, cette décision a été prise par les responsables de la marque en raison des liens forts qui existent entre le joueur et Recipp Erdogan, le chef d’Etat turc. La cote de popularité de ce dernier est au plus-bas outre-Rhin à cause de sa politique.

Une relation qui coûte cher à Ozil

Ozil fait partie des 20 joueurs les mieux payés au monde et les contrats publicitaires avec ses différents sponsors constituent environ 25% de ses gains annuels (4.7M€). Nul doute qu’un désengagement d’Adidas porterait un sérieux coup à ses revenus.

Ce n’est pas la première fois que l’ancien joueur du Real Madrid est confronté à des problèmes en raison de sa relation présumée avec Erdogan. En 2018, une photo prise avec ce dernier avait suscité beaucoup de controverses et conduit à sa mise à l’écart de la sélection allemande. Il n’a d’ailleurs plus porté depuis la tunique de la Nationalmannschaft.