Mercato : Willian à Arsenal, Ismaïla Sarr sur le marché

Ca va se faire

Willian est de plus en plus proche d'Arsenal. Le Brésilien a refusé de prolonger son contrat avec Chelsea et devrait partir cet été. Un accord aurait été trouvé avec les Gunners. The Times a dévoilé qu'un contrat de trois ans pourrait lier l'ailier avec le club du nord de Londres. Sur les réseaux sociaux, une photo du joueur avec le maillot de son futur club a même fuité. La preuve que le transfert est proche de l'officialisation ?



Martin Braithwaite pourrait quitter le FC Barcelone dès cet été. Arrivé en tant que joker médical en février, le Danois a été le symbole d'un Barça en crise. Il pourrait rebondir en Angleterre où West Ham lui fait les yeux doux. D'après le Mundo Deportivo, les discussions sont très avancées entre le club calatan et la formation londonienne. Une offre de 20 millions d'euros pourrait prochainement être formulée. Le joueur de 29 ans a déjà évolué en Angleterre, c'était à Middlesbrough entre 2017 et 2019.

C'est fiable

Ismaïla Sarr ne devrait pas s'éterniser à Watford. Avec la relégation en Championship, les Hornets se préparent à vendre la recrue la plus chère de leur histoire. L'ancien Rennais est notamment suivi par Liverpool, Wolverhampton et Crystal Palace. Ces deux derniers clubs pensent surtout à l'ailier sénégalais en cas de départ d'Adama Traoré ou de Wilfried Zaha, deux joueurs très courtisés. Le Watford Observer qui a dévoilé cette rumeur parle aussi de l'intérêt de clubs français, espagnols et allemands.



En France, Benoît Badiashile a la côte. Le défenseur de l'AS Monaco est très courtisé. As a parlé d'un intérêt du Real Madrid et de Valence alors que pour RMC Sport, le défenseur de 19 ans est suivi par le Bayer Leverkusen. En Angleterre, le Daily Mail parle de discussions entre Manchester United et le club de la Principauté.

Ce n'est pas fiable

Jack Grealish ne devrait pas rejoindre Manchester United. Ce mercredi, le Daily Mirror a expliqué que les dirigeants mancuniens n'allaient pas pouvoir proposer les 88 millions d'euros demandés par Aston Villa. Dans le même temps, un nouveau contrat de 5 ans à 110 000 euros la semaine aurait été proposé au milieu de terrain offensif croit savoir The Sun. Les enjeux financiers gravitant autour du joueur de 24 ans devraient limiter les possibilités de départ.