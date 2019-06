Mercato : Vieira candidat pour Chelsea ?

Cela fait maintenant plusieurs jours que Maurizio Sarri est attendu dans son pays natal, pour s'installer sur le banc de touche de la Juventus, laissé libre par Massimiliano Allegri. Mais rien ne se passe dans le Piémont, et pour cause selon la presse locale, Chelsea n'aurait pas encore accepté de libérer son coach, encore sous contrat jusqu'à l'été 2021, et attendrait notamment de connaître l'identité de son successeur. Or, sur ce point, ça n'avance pas apparemment pas beaucoup sur les bords de la Tamise. Plusieurs noms continuent de faire couler de l'encre outre-Manche, sans qu'un véritable favori ne semble se dégager.

Chelsea cherche encore son coach

Le Daily Telegraph signe ce mardi un top 10 des techniciens qui pourraient endosser le costume de coach de l'équipe première de Chelsea, et s'il apparaît des noms plutôt improbables, notamment ceux de Diego Simeone ou José Mourinho, d'autres sont bien plus crédibles, tels que Frank Lampard, John Terry ou Massimiliano Allegri. Et parmi les prétendants, Brendan Rodgers aurait également une carte à jouer, tout comme un certain Patrick Vieira. Le Français aurait un profil intéressant aux yeux des décideurs londoniens, car s'il connaît parfaitement la Premier League pour avoir été, de longues années durant, un taulier d'Arsenal, ses débuts en qualité de coach n°1 en Europe, à l'OGC Nice, semblent plutôt encourageants. Celui qui a également fait ses gammes aux New York City FC ou chez les jeunes de Manchester City pourrait donc se voir offrir une opportunité en or à l'horizon 2019-2020.

Lampard en pôle ?

Sauf que le champion du monde 1998, sous contrat avec le Gym jusqu'en 2021, semble totalement focalisé sur le projet azuréen, avec de surcroît la perspective de bénéficier de moyens financiers bien plus lourds si d'aventure le rachat du club par le milliardaire Jim Ratcliffe devait se concrétiser. Les chances de voir le Tricolore et les pensionnaires de Stamford Bridge collaborer dans les semaines à venir apparaissent assez minces, d'autant que Chelsea serait plutôt tourné vers la possibilité de faire venir l'une de ses anciennes légendes, Frank Lampard voire John Terry, pour écrire chapitre.