Quel avenir pour Paul Pogba ? Depuis la bombe lâchée par son agent Mino Raiola, évoquant un départ estival certain, les spéculations vont bon train concernant le futur de l'ancien Turinois. Selon les informations de Marca, une tendance se dégage. Et Pogba serait désormais plus proche d'un retour à la Juventus Turin que d'une arrivée au Real Madrid. Le club merengue aurait ainsi d'autres cibles en vue selon les informations du quotidien madrilène, tandis que la Juve veut accélérer dans ce dossier.

Un échange entre la Juve et Manchester United ?

Marca explique que la Vieille Dame aurait déjà proposé un échange de joueurs à Manchester United. Mais le club anglais aurait répondu par la négative. Les Red Devils voudraient uniquement du cash et seraient disposés à accepter une offre raisonnable, entre 50 et 55 million d'euros. Une somme que la Juve serait prête à débourser. D'un retour à Manchester United à un retour à la Juve, il n'y a qu'un pas, que Pogba s'apprêterait donc à franchir.