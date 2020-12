Même s’il est moins prolifique cette saison qu’il ne l’a été lors de la campagne écoulée, Mason Greenwood est en passe de bénéficier d’une prolongation de contrat à Man United. Selon le célèbre journaliste Fabrizio Romano de The Guardian, ce n’est qu’une question de temps avant que le jeune international anglais ne paraphe un nouveau bail avec les Red Devils. Son contrat actuel du côté d’Old Trafford s’étend jusqu’en 2023.

Ses débuts étaient si prometteurs

Âgé de 19 ans seulement, Greenwood compte déjà 43 apparitions et 11 buts avec la formation d’Ole Gunnar Solskjaer. En juillet dernier, il avait établi un record en marquant lors de trois matches consécutifs à seulement 18 ans. Avec 16 réalisations en pro, il affichait même un meilleur total que Cristiano Ronaldo et Lionel Messi au même âge. Une précocité qu’il gagnerait à confirmer.