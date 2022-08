Chelsea a entamé dernièrement des négociations pour un nouveau contrat avec son entraineur, Thomas Tuchel.



Tuchel a soutenu Chelsea lorsque l'existence du club a été remise en question au début de l'année, après que l'ancien propriétaire Roman Abramovich ait été sanctionné par le gouvernement britannique suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Un geste qui a été très apprécié du côté de Stamford Bridge, d’après ce que révèle The Sun.

Tuchel aussi bien que Mourinho ?

Le nouveau groupe de propriétaires, dirigé par l'Américain Todd Boehly, est arrivé depuis et a établi une bonne relation avec le technicien allemand, d'autant plus que les deux hommes se sont occupés ensemble des transferts de l'été.



En récompense de sa réussite et de son engagement sans faille, les discussions ont déjà commencé pour prolonger son contrat de deux années supplémentaires.



Le nouveau contrat devrait durer jusqu'en 2026, ce qui témoigne d'une grande confiance de la part de Boehly, étant donné que seuls deux managers ont tenu plus de deux ans depuis le premier mandat de José Mourinho à Stamford Bridge en 2004.