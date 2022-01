Les dirigeants de Stamford Bridge ont réalisé un transfert pour l'avenir, avec Dylan Williams, 18 ans, qui quitte Derby County pour Chelsea pour une somme non divulguée. L'arrière gauche anglais avait fait neuf apparitions dans l'équipe première de Derby avant de conclure ce transfert à Chelsea, où il travaillera d'abord avec les U23.

Un transfert pour l'avenir

"Je suis absolument ravi d'avoir signé pour l'un des plus grands clubs du monde", a-t-il écrit dans un post sur Instagram, annonçant son transfert au monde entier. "Merci beaucoup pour tout ce que le personnel et les joueurs ont fait, Derby County". Williams est un arrière polyvalent qui peut également jouer plus loin au milieu de terrain. Après avoir fait ses débuts en FA Cup en janvier dernier, alors qu'il y avait une épidémie de COVID-19 dans l'équipe première de Derby, Williams s'est imposé dans les équipes de match des Rams cette saison, jouant parfois en Championship.