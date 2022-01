Selon Catalunya Radio, le FC Barcelone a choisi Adama Traoré, l'ailier des Wolverhampton Wanders, comme solution de rechange s'il ne parvient pas à recruter Alvaro Morata de la Juventus. C'est une décision inhabituelle étant donné qu'ils ne jouent pas à la même position. Adama est un ailier alors que Morata est un avant-centre, qui a joué 23 matchs cette saison et n'a marqué qu'un seul but. Morata attend des nouvelles de son représentant Juanma Lopez, qui est de retour en Espagne après un voyage en Italie pour discuter avec la Juventus. Le club turinois doit faire signer Dusan Vlahovic depuis la Fiorentina pour donner le feu vert au FC Barcelone, qui doit également régler la situation d'Ousmane Dembele pour signer Morata.

Un retour au Barça pour Traoré ?

Traoré, 25 ans, est né à Barcelone de parents maliens et est passé par le système de formation de La Masia. Il est passé à Barcelone B en 2013, mais n'a pas réussi à s'imposer dans l'équipe première des Blaugrana, faisant une seule apparition. Il est parti pour Aston Villa en 2015, passant un an au club avant d'être transféré à Middlesbrough pour deux saisons. Il a rejoint les Wolves en 2018 et a réussi à obtenir huit sélections pour la Roja.