Manchester United suit l'international néerlandais depuis plus d'un mois alors que Ten Hag reconstruit son équipe en vue de la saison 2022/23. Cependant, malgré la volonté de United de payer plus de 65 millions d'euros pour le joueur de 25 ans, aucun progrès n'a été fait sur un accord. De Jong a toujours affirmé son désir de rester en Catalogne cet été, malgré l'ouverture du club à une vente, en raison de sa masse salariale trop importante.



Tout espoir de transfert semblait avoir pris fin la semaine dernière, les représentants de De Jong ayant déclaré à une délégation de United à Barcelone qu'il n'avait aucune intention de rejoindre l'Angleterre. Cependant, Ten Hag est toujours désireux de retrouver son ancien compère de l'Ajax, et les discussions devraient se poursuivre. "Nous sommes à la recherche d'un joueur capable de jouer en tant que milieu défensif, mais il faut que ce soit le bon", a indiqué le coach mancunien selon les informations du Daily Mirror. "Il n'y en a pas beaucoup dans cette position capable du niveau que nous exigeons."