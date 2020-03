Selon le quotidien allemand Bild, le milieu défensif Naby Keita risque de quitter l’été prochain Liverpool pour son ancien club de Leipzig. Jurgen Klopp, le manager des Reds, ne compte spécialement plus sur lui et serait prêt à le renvoyer en Bundesliga. Et en échange de son feu vert pour ce transfert, il espère qu'il aura l’option prioritaire pour le recrutement de Timo Werner.



Pour rappel, Keita avait rejoint Liverpool en 2018 contre un montant de 60M€. Du côté d’Anfield, il n’a jamais vraiment pu s’imposer. Cette saison, toutes compétitions confondues, il n’a joué que 18 rencontres, dont 11 seulement comme titulaire. Sa dernière réalisation en PL remonte à décembre 2019.