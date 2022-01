Les Toffees ont annoncé l'acquisition de Vitaliy Mykolenko, en provenance du Dynamo Kiev dans la matinée du 1er janvier, le défenseur gauche s'engageant jusqu'à l'été 2026. Le défenseur polyvalent, qui peut également jouer au poste de défenseur central, compte déjà 21 sélections en équipe d'Ukraine, même s'il n'a que 22 ans. "Passer à Everton est une étape importante dans ma vie", a-t-il déclaré, alors qu'il discutait de son transfert avec les médias officiels d'Everton.

Everton, une étape importante

"J'ai toujours rêvé de jouer en Premier League. Le football anglais est l'endroit où le jeu est né et je pense qu'il conviendra très bien à mon jeu. J'ai 22 ans, mais je ne me sens pas comme un jeune. J'ai l'expérience de jouer au niveau européen et j'espère que je vais continuer à m'améliorer en tant que joueur. Je suis très enthousiaste à l'idée de jouer devant nos supporters à Everton. J'ai vu les derniers matchs à Goodison Park et ils étaient incroyables. Ce sont des fans incroyables envers lesquels je ressens une grande responsabilité", a-t-il encore confié.