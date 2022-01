Les Red Devils vont nommer un nouvel entraîneur cet été pour succéder à l'entraîneur intérimaire Ralf Rangnick, et ils prévoient de faire des changements radicaux au milieu de terrain. Le Telegraph a rapporté que Manchester United a identifié McGinn comme sa principale cible lors de la fenêtre de transfert estivale. Le joueur de 27 ans a connu une ascension fulgurante ces dernières saisons, s'imposant comme l'un des meilleurs milieux box-to-box de Premier League tout en étant un membre essentiel de l'équipe internationale écossaise de Steve Clarke.



Bien que McGinn soit considéré par son club et son entraîneur Steven Gerrard comme un membre essentiel des plans de Villa pour les saisons à venir, sa situation contractuelle pourrait le voir quitter Villa Park cet été. A la fin de cette saison, il restera deux ans de contrat à McGinn, et s'il choisit de ne pas signer un nouveau bail, ce sera la dernière occasion pour le club d'obtenir une importante indemnité de transfert que l'on estime de l'ordre de 40 millions de livres.