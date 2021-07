La perspective de voir le Real Madrid changer sa charnière presque historique, et ce en un seul été, devient de plus en plus chaude. Après Sergio Ramos parti vers le Paris Saint-Germain, au sortir de seize années sous le maillot des Merengue, Raphaël Varane a officiellement lancé les tractations avec Manchester United, d'après Sky Sports. Le défenseur de l'équipe de France était arrivé du RC Lens à l'âge de 18 ans, en 2011, alors qu'il venait à peine de passer son bac. Derrière Marcelo et Karim Benzema, c'est désormais le troisième joueur le plus ancien de l'effectif au Real Madrid (2007 pour le latéral brésilien, 2009 pour l'attaquant français). Mais pour combien de temps encore ?





Les Red Devils auraient ainsi reçu l'autorisation directe de pouvoir négocier avec les agents de Raphaël Varane. Une fois cette partie du dossier réglée, ils joindront alors l'état-major du Real Madrid pour obtenir ce qu'ils espèrent, à savoir un accord ferme et définitif : a priori, celui-ci se monterait aux alentours des 60 millions d'euros. Le champion du monde ne dispose plus que d'un an de contrat, ce qui rend forcément son potentiel départ crédible.

Ole Gunnar Solskjaer en fait sa nouvelle priorité, mais Chelsea serait prêt à se mettre sur les rangs, ce qui pourrait obliger Manchester United à aller vite sous peine de devoir allonger le carnet de chèques. Ou de perdre la bataille, tout simplement. A 28 ans, Raphaël Varane est potentiellement dans la force de l'âge et a même peut-être ses plus belles années encore devant lui, au vu de son jeu basé sur l'anticipation et la relance, sans chercher le contact. Mais c'est aussi son péché mignon, comme il l'a encore malheureusement démontré au cours de l'Euro.

Que ce soit lors du nul 1-1 en Hongrie, ou surtout à l'occasion de l'élimination en huitièmes de finale face à la Suisse (3-3 a.p., tab : 5-4), le vainqueur de quatre Ligues des Champions (2014, 2016, 2017, 2018) a affiché une fébrilité parfois confondante. Le test de la Premier League serait à double tranchant pour lui, car il serait obligé d'aller au mastic. Ce qui pourrait aboutir, dans un premier temps peut-être, à quelques trous d'air. Mais lui serait forcément bénéfique à terme, ainsi qu'à l'équipe de France.