Mercato : L’OM tient son défenseur

Ça va se faire



C’est l’un des chantiers marseillais de l’été. Pour renforcer sa défense, le club phocéen a notamment pisté Joël Veltman (Ajax Amsterdam), jugé trop cher, comme le Rémois Axel Disasi, plus proche de Monaco, qui a vu une première offre de 12 millions d’euros repoussée par le club champenois. Mais c’est du côté de l’Allemagne que l’OM a finalement trouvé son bonheur, à moindre coût. D’après L’Equipe, l’Olympique de Marseille serait sur le point de trouver un accord avec le Borussia Dortmund pour le prêt avec option d’achat de Leonardo Balerdi, défenseur international argentin de 21 ans. Peu utilisé par Lucien Favre, celui qui n’a été titularisé qu’à une seule reprise cette saison en Bundesliga (pour un total de sept apparitions) avait été repéré en 2018 par André Villas-Boas à Boca Juniors, quand le technicien portugais était proche de s’engager avec la formation de Buenos Aires, où Balerdi a notamment côtoyé Dario Benedetto. Le montant de l’option d’achat serait de 15 millions d’euros.



Marc Ingla, le directeur général du LOSC, a confirmé son départ jeudi midi, en marge de la présentation d’Isaac Lihadji. Après une seule saison au club, Victor Osimhen va s’en aller et rejoindre Naples, pour un peu plus de 81 millions d’euros. "Il y a encore beaucoup d’intérêts d’autres clubs, mais le joueur a fait son choix, on est dans les dernières démarches, a-t-il ainsi confié. C’est un regret, mais on doit être aussi conscient que c’est la loi du marché. Et c’est dommage voir partir Victor au bout d’un an, mais pour lui, pour sa famille, c’est une opportunité exceptionnelle." En Italie, l’attaquant nigérian de 21 ans, auteur de 13 buts en Ligue avec le club lillois, va multiplier ses émoluments par sept.

Les informations loin d’être fiables

En fin de contrat avec Nice, Malang

Sarr

ne prolongera pas avec les Aiglons.

Et le jeune défenseur (21 ans) ne manque pas de propositions à travers l’Europe. Notamment de la part de la

Juventus, avec qui les pourparlers seraient bien avancés selon Goal. Qui rapporte également qu’Arsenal a aussi entamé des disc

ussions pour tenter de recruter le prometteur international Espoirs, même s’il n’a pas encore reçu d’offre des Gunners. Le club londonien a déjà recruté un autre jeune défenseur tricolore en la personne de William Saliba, qui avait été prêté lors de la deuxième partie de saison à Saint-Etienne.