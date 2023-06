Mercato : Liverpool pense à Kenny Tete

C’est l’une des surprises de la saison. À 27 ans, Kenny Tete a réalisé une superbe saison sous les couleurs de Fulham. Titulaire inamovible sur le côté droit de la défense des Cottagers, le Néerlandais a inscrit un but et délivré cinq passes décisives. Sous contrat jusqu’en juin 2024, Kenny Tete pourrait quitter Fulham cet été. Selon les informations de The Sun, l’ancien joueur de l’OL serait sur les tablettes de Liverpool.

Outre l'intérêt des Reds, deux autres formations de Premier League seraient également sur les rangs pour s’offrir le natif d'Amsterdam d’après le tabloïd britannique. Il pourrait partir pour une somme avoisinant les 12 millions d’euros. Reste à savoir la position du principal intéressé.