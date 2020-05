Mercato : L'heure de la clause Zaha pour MU ?

✈️ #Mercato

Un deuxième passage à MU à venir pour Zaha ?

Le contexte de la pandémie de coronavirus aboutira (et aboutit déjà) à des difficultés économiques pour les plus petits. A son échelle, Crystal Palace est plus petit que quelques autres en Angleterre, en tout cas que Manchester United, et une des conséquences de la crise pourrait enfin voir Wilfried Zaha quitter son club de - presque - toujours. Tout est dans le "presque", car les Red Devils avaient acheté l'Ivoirien en 2013. A 20 ans, il n'avait alors joué que... quatre matchs. Sauf que MU a inclus une clause de rachat, qui reste toujours en vigueur.La situation pourrait alors être l'occasion, aussi, de mettre en lumière ce type d'accord, le même qui lie encore Memphis Depay à Manchester (José Mourinho avait insisté). D'après le Daily Express, le club hésiterait d'ailleurs entre les deux joueurs afin de faire jouer ladite clause. Son principe n'est pas si compliqué : si un autre club formule une offre, MU serait prioritaire s'il s'aligne rapidement sur la même somme. Crystal Palace demandait encore 94 millions d'euros cet hiver , un montant volontairement astronomique pour décourager les prétendants.

Mais c'est là que la crise change la donne : le club du sud de Londres va avoir besoin de liquidités, tout autant que Manchester United ne pourra se permettre un transfert disproportionné. Tout converge donc vers Zaha, qu'Ole Gunnar Solskjaer avait adoré diriger lors de son prêt de MU vers Cardiff pour six mois (en 2014, donc). Et si l'Ivoirien garde aussi la cote au club, c'est parce que Sir Alex Ferguson l'avait recruté en personne. C'est donc son successeur David Moyes qui l'avait laissé cloué sur le banc, à cause notamment de rumeurs de liaison avec sa fille...



« Ça m'a endurci, assurait-il à ShortList. Désormais, je suis prêt à faire face à toutes les situations. » De retour à Crystal Palace il y a six ans, Zaha, ailier offensif plus que véritable attaquant, est le deuxième meilleur dribbleur de Premier League cette saison derrière Adama Traoré (136 dribbles réussis, contre 144 pour son camarade de Wolverhampton) reste sur trois années pleines en constante progression, à sept, neuf puis dix buts - mais il n'en a inscrit que trois cette saison.