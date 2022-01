Après sa très grosse frayeur survenue le 12 juin dernier lors d'un Danemark-Finlande disputé lors de l'Euro 2020, Christian Eriksen pensait peut-être ne plus jamais rejouer au football. Rescapé d'un arrêt cardiaque en plein match, le milieu de terrain danois va finalement rechausser les crampons plus de sept mois après les évènements. Avec à la clef, un retour en Premier League.



Désormais équipé d'un défibrillateur miniature, l'international a d'abord été contraint de résilier son contrat avec l'Inter Milan, le règlement de Serie A ne permettant pas aux footballeurs professionnels de pratiquer leur activité avec un tel système. À la recherche d'un club souhaitant l'accueillir, c'est donc du côté de la PL que Christian Eriksen va refouler les pelouses. D'après le Mirror, c'est à Brentford que cela va se produire.

Signature imminente

Et la signature de l'homme de vingt-neuf ans est imminente selon le média qui précise qu'elle devrait intervenir "dans les 72 prochaines heures", le temps pour Eriksen de passer sa visite médicale. Actuel 14e du classement, Brentford reste sur quatre défaites de rang en championnat et l'arrivée du milieu danois, même s'il devra retrouver le rythme, ne sera pas de trop.