Mercato : Enzo Fernandez se rapproche de Chelsea

La Coupe du Monde a révélé aux yeux du grand public un bon nombre de joueurs. Si Cody Gakpo a profité de la hype de son Mondial pour signer chez les Reds de Liverpool, les Blues de Chelsea sont eux en quête de signer un milieu de terrain champion du monde avec l'Argentine. En effet, celui qui a été élu meilleur espoir de la compétition, Enzo Fernandez, intéresse fortement Graham Potter et ses dirigeants afin de venir renforcer l'entrejeu londonien.

Ce vendredi matin, le toujours très bien informé journaliste italien Fabrizio Romano annonce que Chelsea serait prêt à dépenser une très grosse somme pour s'offrir le milieu de terrain de Benfica. En revanche, la clause libératoire du joueur étant de 120 Millions d'Euros, les Londoniens aimeraient proposer une somme relativement proche mais avec la possibilité de la payer en plusieurs fois.

Toujours selon Fabrizio Romano, il semblerait que le joueur et le board de Chelsea serait déjà d'accord pour une arrivée prochaine du milieu de terrain à Londres. Aussi intéressés par le joueur, Liverpool et Manchester United ne devraient pas s'aligner pour le moment sur les demandes du club de la capitale portugaise.

En seulement six mois sous les couleurs benficistes, Enzo Fernandez a réalisé de grandes performances et a mis tout le monde d'accord. Sa Coupe du Monde a évidemment été un grand plus. Avec le Benfica, le joueur de 21 ans a inscrit un but et trois passes décisives en 13 matchs de championnat et a aussi réalisé une très belle campagne de Ligue des Champions en ayant joué les cinq premiers matchs.